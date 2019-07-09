В Баку приступили к установке немецких лифтов в многоэтажках

Производственное объединение "Лифтремонт" города Баку подписало контракт с немецкой компанией Wittur Holding GMBH для укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства столичных многоквартирных зданий.

Как сообщили Report в Исполнительной власти города Баку, на основе договора до конца года в Баку планируется доставить 542 лифта.

Уже доставлено 63 лифта, установка которых начинается в Низаминском районе Баку. До конца этого года все лифты будут доставлены и установлены. В настоящее время в 9-этажном 10-блочном жилом здании, расположенном по адресу проспект Гара Гараева, 47 в Низаминском районе столицы, начата установка первой части привезенных лифтов.

Сообщается, что в многоэтажных зданиях города Баку будут заменены лифты с истекшим сроком эксплуатации. Заключенные договора и проделанные работы будут находиться под контролем ИВ города Баку.