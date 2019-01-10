В Баку открылись пункты сбора неиспользуемой одежды

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Как известно, по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в нашей стране дан старт различным экологическим и социальным проектам. Общественным объединением, придающим особое значение уменьшению, утилизации и переработке отходов, осуществляются широкомасштабные просветительские мероприятия в этом направлении. В этой связи следует особо отметить, что, начиная с 2017 года, IDEA организовало сбор и отправку на переработку тысяч тонн бумажных и пластиковых отходов, собранных посредством специальных сортировочных урн, размещенных в сотнях офисах и учреждениях. IDEA планирует также организовать раздачу учреждениям специальных урн для сбора использованных батареек.

Об этом Report сообщили в Общественном объединении IDEA.

Выброс и разложение одежды, как и других предметов, не проходят без вреда для окружающей среды. Это связано и с вредными веществами и газами, наносимыми окружающей среде в процессе разложения отходов, а также с вредом, возникающим при производстве новой продукции.

Учитывая положительное воздействие на окружающий мир повторного использования и потребность в предметах одежды, IDEA организовало установку в Баку благотворительных ящиков для сбора неиспользуемой одежды и обуви. В ящики, установленные в определенных точках города, люди могут положить ненужную им одежду. Такие благотворительные ящики уже установлены в гипермаркетах Bravo, а также в расположенных на проспекте Бабека супермаркете Bravo и автозаправочной станции SOCAR Petroleum. В ближайшее время аналогичные ящики для сбора одежды будут размещены и в других местах.

IDEA призывает жителей города не выбрасывать неиспользуемую, но пригодную одежду, а оставлять ее в благотворительных ящиках, тем самым помогая малоимущим и минимизируя причиняемый окружающей среде вред. Общественное объединение также призывает перед тем, как оставлять вещи в ящиках, постирать и почистить их, а также не бросать в эти ящики посторонние предметы или же мусор.

Вещи, собранные в благотворительные ящики, периодически будут раздаваться людям посредством различных пунктов раздачи, в том числе таких благотворительных организаций, как Güvən Xeyriyyə və Dostluq Cəmiyyəti и Birlik. Благотворительные организации, желающие присоединиться к данному проекту, могут обращаться в IDEA по телефону: 012 497 63 16.