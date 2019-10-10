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В Баку началась прокладка велодорожек - ВИДЕО

В Баку началась прокладка велодорожек - ВИДЕО

В Баку началась прокладка велосипедных дорожек.

Как сообщает Report, прокладка велосипедных дорожек, которые предусмотрено проложить на всех центральных улицах столицы, началась с центра города, недалеко от парка им. А.С.Пушкина.

В соответствии с мировыми стандартами прокладываются односторонние велодорожки шириной 1,50 м. и двусторонние шириной 3 м. На этих дорожках также учитывается возможность передвижения слабовидящих граждан. Так, на велодорожках использовались керамика и гранит желтого цвета. Также предусмотрена установка дорожных знаков.

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