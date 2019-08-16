В Азербайджане возросла статистика разводов

За 6 месяцев этого года отделами регистрации зарегистрировано 29 391 браков и 8 257 разводов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомстата.

По информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на каждые 1 000 человек статистика браков возросла с 5,7 до 6,0, а разводов - с 1,5 до 1,7.

За январь-июнь этого года соответствующими структурами Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 911 приехавших на постоянное жительство в Азербайджан и 735 покинувших страну лиц. Сальдо миграции составило плюс 176 человек.