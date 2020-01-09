​В Азербайджане создается Меджлис детей-послов

Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана объявил о создании "Меджлиса детей-послов". В связи с тем, что 2020 год объявлен в стране "Годом волонтеров", цель создания такого меджлиса в том, чтобы дети смогли внести свой вклад в этот процесс, а также сформировать навыки свободного самовыражения и культуры управления у детей.

Как сообщает Report, члены Меджлиса будут обсуждать защиту прав детей, их развитие, а также беспокоящие детей вопросы, выдвигать предложения по их решению.

Госкомитет приглашает детей в возрасте 14-18 лет, желающих стать членами Меджлиса, принять участие в организуемом конкурсе.

Информацию о предварительной регистрации в Меджлис и последующих этапах можно получить на сайте Госкомитета.