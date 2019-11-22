"В Азербайджане сократилось количество ранних браков".

Как сообщает Report, об этом председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Хиджран Гусейнова сказала на пресс-конференции в штабе партии "Ени Азербайджан".

По ее словам, согласно статистике, пик заключения браков с девушками до 18 лет пришелся на 2011 год: "В этом году таких браков было 5138. Тогда как в 2018 году эта цифра составила 338. В то же время, если в 2012 году девушки 15-17 лет родили на свет 4392 младенцев, то в 2018 году эта цифра составила 2129".