Наверх

В Азербайджане начато предоставление единовременной выплаты безработным

​В Азербайджане начато предоставление единовременной выплаты безработн

Начато предоставление единовременной выплаты безработным лицам. На первом этапе филиалам банков и почтовым отделениям перечислена единовременная выплата для 10 тыс. безработных.

Как передает Report, об этом сообщили из отдела по связям с общественностью и коммуникации Министерства труда и социальной защиты населения.

Отмечено, что на представленные телефонные номера обратившихся будут отправлены соответствующие SMS-уведомления.

Только после получения соответствующего разрешения на выход из дома безработные лица смогут получить средства посредством удостоверения личности в любом филиале банка, либо в отделениях почты (об этом будет указано в SMS-уведомлении).

Выплаты будут предоставляться ежедневно, остальные зарегистрированные безработные также будут обеспечены этими выплатами.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!