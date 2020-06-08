В Азербайджане мужчинам предоставят декретный отпуск

В новом законопроекте, подготовленном Министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана о внесении изменений в Трудовой кодекс, отражаются новые предложения по трудовым отпускам.

Как сообщили Report в министерстве, одним из предложений является предоставление оплачиваемого отпуска в течение 14 календарных дней мужчинам, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам, с внесением изменений в статью 125 Трудового кодекса, на основании справки медицинских учреждений накануне рождения ребенка.

На практике в некоторых случаях работники не используют трудовой отпуск. Это также приводит к экономическим трудностям для работодателя при выплате компенсации за неиспользованные отпуска, накопленные в течение многих лет. Поэтому в кодекс внесено еще одно предложение, связанное с требованием к работникам использовать основную часть трудового отпуска в течение рабочего года.