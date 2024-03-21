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В Азербайджане зарегистрированы около 1,8 тыс. человек с синдромом Дауна

В Азербайджане зарегистрированы около 1,8 тыс. человек с синдромом Дауна В настоящее время в Азербайджане зарегистрированы около 1800 человек с синдромом Дауна.
Социальная защита
21 марта 2024 г. 11:56
В Азербайджане зарегистрированы около 1,8 тыс. человек с синдромом Дауна

В настоящее время в Азербайджане зарегистрированы около 1800 человек с синдромом Дауна.

Об этом сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В ведомстве отметили, что в реабилитационных центрах Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации оказываются реабилитационные услуги лицам с синдромом Дауна.

В центрах гражданам с синдромом Дауна оказываются стационарные и амбулаторные услуги, а также услуги телереабилитации и мобильной реабилитации.

Раз в неделю они могут воспользоваться услугами иппотерапии – методом реабилитации посредством лечебной верховой езды.

Отметим, что 21 марта ежегодно отмечается в мире как Всемирный день людей с синдромом Дауна.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda iki minə yaxın daun sindromlu əlilliyi olan şəxs var

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