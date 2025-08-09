В Азербайджане за 7 месяцев установлена инвалидность 32,6 тыс. человек

Как сообщили Report в Министерстве труда и социальной защиты населения, 14,5 тыс. человек получили инвалидность впервые, а 18,1 тыс. человек – повторно.

Определение инвалидности осуществляется в электронной системе на основе информации, внесенной здравоохранительным учреждением в электронную систему. После установления инвалидности соцвыплаты по инвалидности назначаются в проактивном порядке через электронную систему.