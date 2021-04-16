В Азербайджане выявлено 370 работавших и попрошайничавших на улицах детей

В прошлом году в Азербайджане было выявлено 370 детей, которые работали и попрошайничали на улицах.

В прошлом году в Азербайджане было выявлено 370 детей, которые работали и попрошайничали на улицах.

Как передает Report, об этом говорится в ежегодном отчете Национального координатора Азербайджана по борьбе с торговлей людьми за 2020 год.

В документе отмечается, что в ходе рейдов, проводимых с целью предотвращения эксплуатации детского труда, были выявлены 370 работающих на улицах и попрошайничающих детей. Проведенные проверки показали, что эти дети не являются жертвами труда, практически все они из семей долгие годы живущих в Азербайджане цыган.

В ходе расследований выяснилось, что несмотря на то, что их родители имеют долевую собственность на землю, получают адресную социальную помощь от государства, они под разными предлогами уклоняются от работы в государственном и частном секторах, в сельском хозяйстве, занимаются попрошайничеством, к которому привлекли своих малолетних детей.

В отношении 120 родителей, в том числе указанных лиц, не выполнивших возложенные на них обязанности по обучению и воспитанию детей, приняты меры административного взыскания. Кроме того, в комиссии при местных исполнительных органах власти, органы опеки и попечительства направлено 450 материалов с целью устранения соответствующей проблемы, оказания помощи и заботы о детях.