В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг

В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция в сфере социальных услуг “DOST 2023: Единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция в сфере социальных услуг “DOST 2023: Единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

Как сообщает Report, конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет 7-8 сентября в Центре Гейдара Алиева.

Мероприятие также приурочено к 5-й годовщине основания Агентства "DOST". В конференции примут участие 50 иностранных, 110 местных гостей, а также представители 40 международных организаций.

В рамках конференции пройдет два пленарных и три параллельных заседаний. Кроме того, будут организованы презентации на различные темы, панельные дискуссии и выступления местных и международных экспертов.

Конференция нацелена на создание условий для взаимодействия местных и международных экспертов, а также определение будущих возможностей развития с использованием инновационных подходов и современных технологий.

Информационными партнерами конференции являются AzTV и Real TV, а также информагентства Report и APA.