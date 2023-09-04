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В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг

В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция в сфере социальных услуг “DOST 2023: Единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.
Социальная защита
4 сентября 2023 г. 17:53
В Азербайджане впервые пройдет международная конференция в сфере социальных услуг

В Азербайджане впервые пройдет Международная конференция в сфере социальных услуг “DOST 2023: Единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг”.

Как сообщает Report, конференция, посвященная 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева, пройдет 7-8 сентября в Центре Гейдара Алиева.

Мероприятие также приурочено к 5-й годовщине основания Агентства "DOST". В конференции примут участие 50 иностранных, 110 местных гостей, а также представители 40 международных организаций.

В рамках конференции пройдет два пленарных и три параллельных заседаний. Кроме того, будут организованы презентации на различные темы, панельные дискуссии и выступления местных и международных экспертов.

Конференция нацелена на создание условий для взаимодействия местных и международных экспертов, а также определение будущих возможностей развития с использованием инновационных подходов и современных технологий.

Информационными партнерами конференции являются AzTV и Real TV, а также информагентства Report и APA.

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Версия на английском языке Azerbaijan to hold international conference in field of social services for first time
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ilk dəfə sosial xidmətlər sahəsində beynəlxalq konfrans keçiriləcək

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