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    126-летняя избирательница проголосовала на выборах в Азербайджане

    В ее дом был доставлен переносной ящик для голосования

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в голосовании участвовала 126-летняя избирательница. 

    Как сообщает Report, в дом Гезаль Дадашевой 1889 года рождения, имя которой числится в списке избирателей 24-го участка 89-го Гёйчай-Агдашского избирательного округа, доставили переносной ящик для голосования. Женщина голосовала у себя дома. 

    Отметим, что Г.Дадашева родилась в 1889 году в селе Сунни Шамахинского района. В настоящее время проживает в селе Орта Гасил Гёчайского района. 

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