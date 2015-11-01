126-летняя избирательница проголосовала на выборах в Азербайджане

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане в голосовании участвовала 126-летняя избирательница.

Как сообщает Report, в дом Гезаль Дадашевой 1889 года рождения, имя которой числится в списке избирателей 24-го участка 89-го Гёйчай-Агдашского избирательного округа, доставили переносной ящик для голосования. Женщина голосовала у себя дома.

Отметим, что Г.Дадашева родилась в 1889 году в селе Сунни Шамахинского района. В настоящее время проживает в селе Орта Гасил Гёчайского района.