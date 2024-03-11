В Азербайджане в этом году около 8 000 человек получили инвалидность

В январе-феврале текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения установило инвалидность 7,9 тыс. человек.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 3,8 тыс. человек получили первичную, а 4,1 тыс. - повторную инвалидность.
После установления инвалидности этим лицам через электронную систему в проактивном порядке были назначены социальные выплаты по инвалидности (пенсии, пособия, стипендии).
За последние два месяца в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны реабилитационные услуги 18 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья.