В Азербайджане в этом году около 8 000 человек получили инвалидность

В Азербайджане в этом году около 8 000 человек получили инвалидность

В январе-феврале текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения установило инвалидность 7,9 тыс. человек.

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В январе-феврале текущего года Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения установило инвалидность 7,9 тыс. человек. Как сообщает Report со ссылкой на министерство, 3,8 тыс. человек получили первичную, а 4,1 тыс. - повторную инвалидность. После установления инвалидности этим лицам через электронную систему в проактивном порядке были назначены социальные выплаты по инвалидности (пенсии, пособия, стипендии). За последние два месяца в реабилитационных учреждениях агентства были оказаны реабилитационные услуги 18 тыс. лиц с ограниченными возможностями здоровья. Подпишитесь на наш Telegram канал