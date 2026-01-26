В Азербайджане в 2025 году отменены решения об инвалидности в отношении 1,5 тыс. человек

В Азербайджане в 2025 году были отменены решения о назначении инвалидности в отношении около 1 500 граждан.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Госагентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Рамин Рзаев на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года.

По его словам, в ходе проверок были выявлены и предотвращены случаи мошенничества, а также попытки получения инвалидности на основании недостоверных документов. В подобных ситуациях агентство передает материалы в соответствующие правоохранительные органы.

Рзаев также отметил, что в 2025 году количество направлений, возвращенных в медицинские учреждения, сократилось на 30% по сравнению с 2024 годом.