В Азербайджане устранят запрет на усыновление для лиц с инвалидностью

Баку. 25 января.REPORT.AZ/ "В Азербайджане будет устранен запрет на усыновление для лиц с инвалидностью".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции на тему "Совершенствование управления в области усыновления" сказал заведующий отделом политики социальной защиты инвалидов министерства труда и социальной защиты населения Сабир Годжаев.

По его словам, из комитета ООН по правам инвалидов правительству Азербайджана поступили вопросы, связанные с выполнением конвенции в этой области: "И один из этих вопросов был связан с требованием касательно болезней будущего усыновителя, которое имеется в постановлении № 172 Кабинета министров. Этим требованием установлено ограничение на усыновление для лиц с первой и второй группами инвалидности, что, естественно, является дискриминацией в отношении этих лиц".