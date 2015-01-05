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    ​В Азербайджане создадут информационный банк детей с ограниченными возможностями

    Вопросом создания информационного банка займутся 4 госструктуры

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В этом году в Азербайджане создадут информационный банк людей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями.

    Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, данный вопрос включен в охватывающую 2014-2018 гг. "Национальную программу деятельности по защите прав лиц, имеющих инвалидность".

    Цель заключается в повышении уровня информирования по поводу имеющих инвалидность лиц и прав детей с ограниченными возможностями, а также в улучшении уровня научно-исследовательских работ в данной области.

    Вопрос создания информационного банка поручен министерству труда и соцзащиты населения, Госкомстату, министерствам Здравоохранения и Образования.  

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