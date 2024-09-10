В Азербайджане с начала года на выплаты пенсий направлено 4,3 млрд манатов

10:22

В Азербайджане в январе-августе текущего года на пенсионные выплаты населению направлено 4 млрд 318 млн манатов, что на 14% (521 млн манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, среднемесячный размер пенсий по стране за 8 месяцев вырос на 13% - до 491 манат, в том числе, среднемесячный размер пенсий по возрасту достиг 525 манатов.

Минтруда отмечает, что с 2019 года, когда было внедрено электронное назначение пенсий, через электронную систему в проактивном порядке было произведено 129 тыс. назначений, в том числе 27 тыс. - с начала 2024 года.