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В Азербайджане с начала года на выплаты пенсий направлено 4,3 млрд манатов

В Азербайджане с начала года на выплаты пенсий направлено 4,3 млрд манатов 10:22
Социальная защита
10 сентября 2024 г. 10:33
В Азербайджане с начала года на выплаты пенсий направлено 4,3 млрд манатов

В Азербайджане в январе-августе текущего года на пенсионные выплаты населению направлено 4 млрд 318 млн манатов, что на 14% (521 млн манатов) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, среднемесячный размер пенсий по стране за 8 месяцев вырос на 13% - до 491 манат, в том числе, среднемесячный размер пенсий по возрасту достиг 525 манатов.

Минтруда отмечает, что с 2019 года, когда было внедрено электронное назначение пенсий, через электронную систему в проактивном порядке было произведено 129 тыс. назначений, в том числе 27 тыс. - с начала 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Bu il pensiya ödənişlərinə 4 mlrd. 318 mln. manat vəsait yönəldilib

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