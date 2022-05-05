О нас
Аудио новости

В Азербайджане с начала года более 10 тыс. гражданам назначена инвалидность

В Азербайджане с начала года более 10 тыс. гражданам назначена инвалидность В этом году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности более 10 тыс. гражданам, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Социальная защита
5 мая 2022 г. 16:20
В Азербайджане с начала года более 10 тыс. гражданам назначена инвалидность

В этом году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности более 10 тыс. гражданам, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, в общей сложности за последние три года 155 тыс. человек была назначена инвалидность и социальные пособия.

Определение инвалидности проводится медицинскими учреждениями на основании направлений (с указанием в них диагноза), введенных в подсистему "Инвалидность", без взаимодействия эксперта с гражданином.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Bu il 10 mindən çox şəxsə əlillik təyin olunub

Экслюзивные новости

Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
Расим Балаев выдвинут на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана
5 мая 2022 г. 15:33
Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi