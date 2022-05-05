В Азербайджане с начала года более 10 тыс. гражданам назначена инвалидность

В этом году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности более 10 тыс. гражданам, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В этом году Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации установило степени инвалидности более 10 тыс. гражданам, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает Report, в общей сложности за последние три года 155 тыс. человек была назначена инвалидность и социальные пособия.

Определение инвалидности проводится медицинскими учреждениями на основании направлений (с указанием в них диагноза), введенных в подсистему "Инвалидность", без взаимодействия эксперта с гражданином.