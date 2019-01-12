В Азербайджане присвоение I группы инвалидности сократилось более чем вдвое в прошлом году

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ "С целью обеспечения прозрачности в присвоении инвалидности были приняты серьезные контрольные меры, в результате совместной работы с министерством здравоохранения в четверном квартале прошлого года по сравнению с первым кварталом присвоения инвалидности сократились на 61%, назначения по I группе инвалидности – 56%".

Как сообщает Report, об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

Министр отметил, что необоснованные назначения были отменены, сэкономлено 3 млн манатов бюджетных средств.