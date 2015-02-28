​В Азербайджане предложено подготовить новую госпрограмму для молодых и малоимущих семей

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Уполномоченный по правам человека (Омбудсман) Азербайджана предложил подготовить новую Государственную программу для молодых и малоимущих семей.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Уполномоченного по правам человека (Омбудсмана) за 2014 год. В документе отмечается, что в Государственной программе должен быть отражен комплексный подход по обеспечению граждан, особенно малоимущих и молодых семей, а также молодых ученых и специалистов жильем.

Омбудсман также отметил, что должна быть обеспечена подготовка и претворение в жизнь концепции и целевой Государственной программы, отражающей в себе переселение людей из старых и аварийных квартир.