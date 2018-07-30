В Азербайджане обнародовано число получающих социальное пособие

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Министерство труда и социальной защиты населения на 1 июля 2018 года обеспечивает социальным пособием 409 284 человек.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Сюда входят пособия по инвалидности, потере кормильца, пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, для многодетных семей (более 5 детей), ветеранов войны, инвалидов войны и семей шехидов, и для других лиц, предусмотренных законодательством.

За 6 месяцев текущего года министерство выдало единовременное пособие 48 391 лицу. Единовременные пособия выплачиваются семьям в связи с рождением ребенка, лицам освобожденным от отбывания наказания в пенитенциарных учреждениях, лицам нуждающимся в медицинской и социальной помощи. Единовременное пособие выдается также на похороны. Кроме того, каждый год единовременное пособие выплачивается людям, пострадавшим в результате радиационной аварии и ставшим инвалидами.