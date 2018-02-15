В Азербайджане обнародована статистика зарегистрированных браков и разводов минувшего года

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Обнародована статистика зарегистрированных браков и разводов в Азербайджане в прошлом году.

Как сообщили Report в Госкомстате, в 2017 году районными (городскими) отделениями регистрации министерства юстиции в стране зарегистрировано 62 923 браков и 14 514 разводов. На каждые 1 000 человек пришлось 6,5 браков и 1,5 разводов.

Кроме того, за указанный период соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрирована статистика лиц, принятых на постоянное жительство в Азербайджане. Их количество составило 3 073 человека, а число покинувших страну - 1 901 человек. Положительное миграционное сальдо составило 1 172 человека.