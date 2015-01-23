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    ​В Азербайджане объявлено о проведении "Декады безопасной работы"

    Фуад Ализаде: На производственных участках пройдут мероприятия по государственному контролю за охраной труда

    Баку. 23 января. REPORT.AZ Службой государственной инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана с 26 января по 5 февраля запланировано проведение "Декады безопасной работы" на территории страны. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель службы Фуад Ализаде. Он также отметил, что подготовлен и утвержден соответствующий план мероприятий.

    Ф.Ализаде заявил, что целью проведения "Декады безопасной работы" является создание для работников здоровой и безопасной рабочей обстановки, предотвращение несчастных случаев на производстве, а также устранение существующих в этой области недостатков. 

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