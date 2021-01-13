В Азербайджане названы самые популярные имена для детей в прошлом году

Стали известны самые популярные имена для детей в Азербайджане в прошлом году

Стали известны самые популярные имена для детей в Азербайджане в прошлом году.

Report представляет десятку самых популярных имен для новорожденных мальчиков и девочек в 2020 году.

В прошлом году самыми популярными именами для новорожденных мальчиков были: Юсиф (2 008), Угур (1 932), Али (1 905), Гусейн (1 797), Омар (1 236), Мухаммед (1 232), Мурад (1 166), Рауль (985), Айхан (870) и Тунар (829).

Популярными среди новорожденных девочек в 2020 году были имена Захра (1 968), Зейнаб (1 580), Марьям (1 507), Айлин (1 437), Мелек (1 399), Фатима (1 318) Нурай (1 241), Нилай (1 113), Инджи (1 057) и Дениз (961).