О нас
Report Georgia
Аудио новости

Опрос: в Азербайджане к 2050 году не удастся сбалансировать соотношение полов

Опрос: в Азербайджане к 2050 году не удастся сбалансировать соотношение полов Рост числа рождаемости детей в Азербайджане при неизменности тенденции маскулинизации может привести к так называемой демографической маскулинизации.
Социальная защита
22 декабря 2021 г. 11:53
Опрос: в Азербайджане к 2050 году не удастся сбалансировать соотношение полов
0 : 00
0 : 00

Рост числа рождаемости детей в Азербайджане при неизменности тенденции маскулинизации может привести к так называемой демографической маскулинизации.

Как сообщает Report, это отражено в результатах опроса общественного мнения и социологического исследования «Нынешние семейные отношения в Азербайджане: социально-психологический анализ», проведенного совместно Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Центром социальных исследований.

"После этого, даже если гендерный баланс будет исправлен, очень трудно будет устранить последствия. Даже по самому оптимистичному сценарию, к 2050 году изменить сложившуюся ситуацию (соотношения полов) не удастся», - подчеркивается в результатах.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sex ratio in Azerbaijan won't be restored by 2050, survey shows
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 2050-ci ilə qədər cins nisbətini bərpa etmək mümkün olmayacaq

Самое читаемое

Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
Решение Центрального банка Турции по азербайджанскому манату
21 декабря 2021 г. 04:43
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
Российская авиакомпания получила допуск к выполнению рейсов в Физули
20 декабря 2021 г. 12:24
Стал известен победитель Детского Евровидения - 2021
Стал известен победитель "Детского Евровидения - 2021"
19 декабря 2021 г. 21:36
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
Аппарат омбудсмена Азербайджана распространил заявление
15 декабря 2021 г. 19:32
Стоимость золота вновь снизилась
Стоимость золота вновь снизилась
20 декабря 2021 г. 19:45
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
В Баку ожидается дождь, а в горных районах - снег
19 декабря 2021 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял участие в саммите Восточного партнерства в Брюсселе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе
16 декабря 2021 г. 01:22
Сегодня пройдет конкурс песни Детское Евровидение-2021
ФотоСегодня пройдет конкурс песни "Детское Евровидение-2021"
19 декабря 2021 г. 11:00
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас
17 декабря 2021 г. 11:36
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
В Азербайджан будет поставляться вода премиум-класса с частицами 24-каратного золота
17 декабря 2021 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi