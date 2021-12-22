Опрос: в Азербайджане к 2050 году не удастся сбалансировать соотношение полов

Рост числа рождаемости детей в Азербайджане при неизменности тенденции маскулинизации может привести к так называемой демографической маскулинизации.

Рост числа рождаемости детей в Азербайджане при неизменности тенденции маскулинизации может привести к так называемой демографической маскулинизации.

Как сообщает Report, это отражено в результатах опроса общественного мнения и социологического исследования «Нынешние семейные отношения в Азербайджане: социально-психологический анализ», проведенного совместно Госкомитетом по проблемам семьи, женщин и детей и Центром социальных исследований.

"После этого, даже если гендерный баланс будет исправлен, очень трудно будет устранить последствия. Даже по самому оптимистичному сценарию, к 2050 году изменить сложившуюся ситуацию (соотношения полов) не удастся», - подчеркивается в результатах.