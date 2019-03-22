В Азербайджане с апреля получающим трудовую пенсию инвалидам I группы будет выплачиваться президентская пенсия

Подписанное президентом Ильхамом Алиевым распоряжение "О дополнительных мерах в области усиления социальной защиты населения" от 25 февраля 2019 года позволит выдавать ежемесячную президентскую пенсию лицам с I группой инвалидности, получающим трудовую пенсию.

Как сообщили Report в министерстве труда и социальной защиты населения, в настоящее время получающим социальное пособие по инвалидности I группы в случае, если инвалидность возникла в связи с общим заболеванием, болезнью в период военной службы, трудовой травмой и профессиональным заболеванием, пребыванием в зоне проведения военных операций, по причине, связанной с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, выплачиваются месячные президентские пенсии.

Распоряжением от 25 февраля 2019 года, с 1 апреля эту ежемесячную пенсию, наряду с получающими социальное пособие инвалидами I группы, будут получать и инвалиды этой же группы, имеющие право получать трудовую пенсию.

В то же время, сумма этой пенсии с начала следующего месяца будет доведена до 100 манатов с нынешних 73 манатов. Кроме того, согласно распоряжению, лицам, ухаживающим за инвалидами I группы, с 1 апреля будет выплачиваться месячная президентская пенсия в размере 50 манатов.

Таким образом, инвалиды I группы, получающие трудовую пенсию, как и инвалиды I группы, получающие социальное пособие, с 1 апреля в качестве месячной президентской пенсии будут получать 100 манатов, а ухаживающие за ними лица – месячную президентскую пенсию (50 манатов).

Распоряжение охватит около 577 тысяч граждан самой чувствительной категории, из них около 300 тыс. – лица с инвалидностью.