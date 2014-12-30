​В Азербайджане для судей учреждены новые награды

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ К судьям, которые примерно выполняют свои обязанности, длительное время и безупречно работают в органах судопроизводства, вносят весомый вклад в повышение эффективности справедливого судопроизводства, Судебно-правовой совет примет поощрительные меры.

Как сообщает Report, в связи с этим Милли Меджлис внес изменения в 110 статью закона "О судах и судьях". Согласно поправке, Судебно-правовой совет может наградить судей ценными подарками, Почетными грамотами и нагрудными знаками, а также ходатайствовать и выступать с предложениями перед соответствующими исполнительными органами о награждении того или иного судьи.

Напомним, что в действующем варианте закона, Судебно-правовой совет мог только объявить судьям благодарность.

После обсуждений поправки были приняты парламентом.