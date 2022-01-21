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В Азербайджане часть внебюджетных средств будет направлена в фонды для поддержки семей шехидов

В Азербайджане часть внебюджетных средств будет направлена в фонды для поддержки семей шехидов Часть внебюджетных средств будет направлена в фонды, созданные для поддержки семей шехидов.
Социальная защита
21 января 2022 г. 20:08
В Азербайджане часть внебюджетных средств будет направлена в фонды для поддержки семей шехидов

Часть внебюджетных средств будет направлена в фонды, созданные для поддержки семей шехидов.

Как сообщает Report, Кабинет министров внес изменения в соответствующее решение.

К постановлению Кабинета министров Азербайджанской Республики №442 от 17 октября 2017 года добавляется пункт:

"Часть внебюджетных средств, предусмотренных на государственные и общественно значимые цели, расходуется на выплату средств фондам, созданным в целях оказания поддержки семьям шехидов и раненым при защите территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также оказание финансовой поддержки мероприятиям по восстановлению освобожденных от оккупации территорий Азербайджанской Республики".

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Версия на азербайджанском языке Büdcədənkənar vəsaitin bir hissəsi şəhid ailələrinə dəstək üçün yaradılmış fondlara yönəldiləcək

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