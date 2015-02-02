​В Азербайджане будут применены ограничения в связи с продажей алкогольных напитков

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджане запрещена продажа алкогольных напитков, лекарственных препаратов, медицинской техники, биоактивных добавок, искусственного питания для детей и несовершеннолетних на расстоянии (через каталоги, буклеты, электронные средства продажи).

Как сообщает Report, этот вопрос вынесен на обсуждение сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса и нашел свое отражение в проекте закона "О рекламе". В новом законопроекте нашли свое отражение и сроки распространения спонсорской рекламы.

Согласно проекту, спонсорская реклама может длиться не более двух минут, с упоминанием только названия или имени спонсора, а также вида деятельности и сведения о товаре. Название товара не может быть указано в качестве спонсора. В спонсорской рекламе не допускается также замена слова "спонсор" каким-либо другим словом.