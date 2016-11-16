Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Азербайджане будет применяться сокращенный рабочий день для родителей-одиночек, воспитывающих детей до 3-х лет.

Как сообщает Report, в связи с этим предложены изменения к закону "О сокращенном рабочем дне для отдельных категорий государственных служащих".

Законопроект был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании Комитета по правовой политике и государственному строительству Милли Меджлиса.

Согласно настоящему варианту закона, находящимся на государственной службе инвалидам I и II групп, лицам до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, беременным женщинам, женщинам, имеющим ребенка до полутора лет, и отцам, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до полутора лет по установленным законодательством причинам, а также опекунам, попечителям детей устанавливается рабочее время продолжительностью 36 часов в неделю.

Законопроектом предлагаются применить льготы, предусмотренные в части "отцам, в одиночку воспитывающим детей в возрасте до полутора лет по установленным законодательством причинам", для для родителей-одиночек, воспитывающих детей до 3-х лет.

Законопроект изменений рекомендован на пленарное заседание парламента.