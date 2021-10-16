В Азербайджане более 2 тыс. ветеранам войны назначены соцвыплаты по инвалидности

Около 2050 ветеранам, защищавшим территориальную целостность нашей страны во время Отечественной войны, назначена инвалидность.
Как сообщили Report в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, им выплачена единовременная страховая выплата в соответствии со степенями инвалидности и назначены ежемесячные социальные выплаты (ежемесячная президентская стипендия и пособие по инвалидности или трудовая пенсия по инвалидности) в проактивном порядке через электронную систему.
Очное обследование военнослужащих и соответствующая документальная работа проводится совместно с рабочей группой врачей-экспертов агентства и представителями других учреждений, представленных в комиссии, созданной по решению Кабинета министров.
Справки (определение причинной связи увечий, ранений или заболеваний с военной службой) выдаются военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы, а направления (форма 88) вносятся в электронную систему медицинскими учреждениями. На заключительном этапе проводится оценка инвалидности.
Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне.