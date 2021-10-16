В Азербайджане более 2 тыс. ветеранам войны назначены соцвыплаты по инвалидности

Около 2050 ветеранам, защищавшим территориальную целостность нашей страны во время Отечественной войны, назначена инвалидность.

Около 2050 ветеранам, защищавшим территориальную целостность нашей страны во время Отечественной войны, назначена инвалидность.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, им выплачена единовременная страховая выплата в соответствии со степенями инвалидности и назначены ежемесячные социальные выплаты (ежемесячная президентская стипендия и пособие по инвалидности или трудовая пенсия по инвалидности) в проактивном порядке через электронную систему.

Очное обследование военнослужащих и соответствующая документальная работа проводится совместно с рабочей группой врачей-экспертов агентства и представителями других учреждений, представленных в комиссии, созданной по решению Кабинета министров.

Справки (определение причинной связи увечий, ранений или заболеваний с военной службой) выдаются военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы, а направления (форма 88) вносятся в электронную систему медицинскими учреждениями. На заключительном этапе проводится оценка инвалидности.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне.