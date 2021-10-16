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В Азербайджане более 2 тыс. ветеранам войны назначены соцвыплаты по инвалидности

В Азербайджане более 2 тыс. ветеранам войны назначены соцвыплаты по инвалидности Около 2050 ветеранам, защищавшим территориальную целостность нашей страны во время Отечественной войны, назначена инвалидность.
Социальная защита
16 октября 2021 г. 12:44
В Азербайджане более 2 тыс. ветеранам войны назначены соцвыплаты по инвалидности

Около 2050 ветеранам, защищавшим территориальную целостность нашей страны во время Отечественной войны, назначена инвалидность.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана, им выплачена единовременная страховая выплата в соответствии со степенями инвалидности и назначены ежемесячные социальные выплаты (ежемесячная президентская стипендия и пособие по инвалидности или трудовая пенсия по инвалидности) в проактивном порядке через электронную систему.

Очное обследование военнослужащих и соответствующая документальная работа проводится совместно с рабочей группой врачей-экспертов агентства и представителями других учреждений, представленных в комиссии, созданной по решению Кабинета министров.

Справки (определение причинной связи увечий, ранений или заболеваний с военной службой) выдаются военно-врачебными комиссиями министерств обороны и юстиции, внутренних войск и Государственной пограничной службы, а направления (форма 88) вносятся в электронную систему медицинскими учреждениями. На заключительном этапе проводится оценка инвалидности.

Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана продолжает работу по оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsinin 2 050-dək qazisinə əlillik və sosial ödənişlər təyin edilib

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