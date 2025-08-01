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В Агдаме начал работу новый Центр социальных услуг

В Агдаме начал работу новый Центр социальных услуг В Агдаме начал работу новый Центр социальных услуг
Социальная защита
1 августа 2025 г. 18:11
В Агдаме начал работу новый Центр социальных услуг

В поселке Гузанлы Агдамского района начал функционировать новый Центр социальных услуг при Агентстве социальных услуг.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Отмечается, что Центр, оснащенный специальным оборудованием и принадлежностями, будет обслуживать до 50 детей в месяц.

Здесь специалисты оказывают психологические, педагогические, логопедические и активные терапевтические услуги детям с инвалидностью, а также детям из других уязвимых групп.

Напомним, что в настоящее время по стране функционируют 5 подобных центров социальных услуг (Абшерон, Сабунчу, Нариманов, Ясамал, Агдам) и один кабинет социальных услуг (город Сумгайыт). В этих центрах за прошедший период 1059 человек были обеспечены социально-психологическими реабилитационными услугами. В настоящее время 239 человек пользуются соответствующими услугами.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamda yeni Sosial Xidmət Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb

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