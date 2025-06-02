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В Агдаме 747 человек обеспечены работой

В Агдаме 747 человек обеспечены работой 817 жителей Агдамского района, которые переселены в регион, а также проживающие в соседних районах, но планирующие переселиться в ближайшее время, вовлечены в мероприятия по трудоустройству.
Социальная защита
2 июня 2025 г. 15:27
В Агдаме 747 человек обеспечены работой

817 жителей Агдамского района, которые переселены в регион, а также проживающие в соседних районах, но планирующие переселиться в ближайшее время, вовлечены в мероприятия по трудоустройству.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, 747 из них обеспечены работой в регионе (для 17 жителей региона созданы небольшие фермерские хозяйства по программе самозанятости), а 70 жителей привлечены к профподготовке.

В настоящее время ведется работа по поддержке в сфере трудоустройства еще одной группы жителей, оцениваются возможности их трудоустройства.

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Версия на азербайджанском языке Ağdamda 747 nəfər işlə təmin olunub

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