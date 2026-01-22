В 2025 году в Азербайджане выявлено более 6 тыс. случаев нарушения трудового законодательства

В 2025 году в Азербайджане было выявлено 6 897 случаев нарушения трудового законодательства, в отношении физических, должностных и юридических лиц применены административные штрафы на общую сумму 10 млн 622,55 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Государственной службы трудовой инспекции Вели Гулиев на пресс-конференции, посвященной итогам 2025 года.

По его словам, за отчетный период было рассмотрено 80 тыс. обращений, и в результате были применены штрафы по 6 897 административным правонарушениям.

Глава госслужбы также отметил, что достигнут значительный прогресс в сфере цифровизации трудовых отношений.

"Доля электронных трудовых договоров достигла 96,23%, а к концу 2025 года их количество превысило 1,8 млн", - подчеркнул В.Гулиев.

Кроме того, он сообщил, что в прошлом году гражданам было обеспечено возмещение задержанных выплат на сумму около 842 тыс. манатов.

"Из этой суммы 93,66% (788 934,49 манатов) пришлось на заработную плату, 1,67% (14 050 манатов) - на компенсацию ущерба, 4,67% (39 360,46 манатов) - на социальные пособия и компенсации", - добавил он.