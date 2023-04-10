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Улучшается соцзащита ветеранов и семей шехидов

Улучшается соцзащита ветеранов и семей шехидов В связи с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева финансирование мероприятий по социальной защите и социальному обеспечению инвалидов войны и семей шехидов будет осуществляться за счет средств государственных фондов обязательного лично
Социальная защита
10 апреля 2023 г. 12:24
Улучшается соцзащита ветеранов и семей шехидов

В связи с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева финансирование мероприятий по социальной защите и социальному обеспечению инвалидов войны и семей шехидов будет осуществляться за счет средств государственных фондов обязательного личного страхования, сформированных в 2023 году.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Указанные меры включают в себя предоставление жилья и частных домов, реабилитационных услуг и средств этим категориям граждан.

С начала 2022 года управление государственным обязательным личным страхованием возложено на Министерство труда и социальной защиты населения.

В документе предусматривается использование страховых фондов, сформированных за счет страховых взносов, поступивших по линии государственного обязательного личного страхования, для финансирования мероприятий по социальной защите и социальному обеспечению инвалидов войны и семей шехидов.

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