Улучшается соцзащита ветеранов и семей шехидов

В связи с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева финансирование мероприятий по социальной защите и социальному обеспечению инвалидов войны и семей шехидов будет осуществляться за счет средств государственных фондов обязательного лично

В связи с распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева финансирование мероприятий по социальной защите и социальному обеспечению инвалидов войны и семей шехидов будет осуществляться за счет средств государственных фондов обязательного личного страхования, сформированных в 2023 году.

Об этом Report сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Указанные меры включают в себя предоставление жилья и частных домов, реабилитационных услуг и средств этим категориям граждан.

С начала 2022 года управление государственным обязательным личным страхованием возложено на Министерство труда и социальной защиты населения.

В документе предусматривается использование страховых фондов, сформированных за счет страховых взносов, поступивших по линии государственного обязательного личного страхования, для финансирования мероприятий по социальной защите и социальному обеспечению инвалидов войны и семей шехидов.