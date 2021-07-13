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Тяжелораненые ветераны отправлены на лечение в Турцию

Тяжелораненые ветераны отправлены на лечение в Турцию Еще восемь тяжелораненых ветеранов отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.
Социальная защита
13 июля 2021 г. 14:01
Тяжелораненые ветераны отправлены на лечение в Турцию

Еще восемь тяжелораненых ветеранов отправлены на лечение в Турцию по линии Фонда YAŞAT.

Как сообщили Report в Фонде, на основании заключения приглашенных из Турции врачей, а также местных специалистов, в Турции будут продолжены необходимые обследования, лечение и реабилитация наших ветеранов.

На лечение в Турцию отправлены Турал Араз оглу Гусейнов, Яшар Явер оглу Багиров, Магомед Асиф оглу Мамедов, Адем Гюльгасан оглу Мамедзаде, Шихсеид Вахид оглу Нагиев, Рашад Лятиф оглу Новрузов, Акбер Сяйяф оглу Магеррамов, Руслан Гулам оглу Гурбани.

Фонд будет держать под контролем их процесс лечения. На основании заключения медиков организация обеспечивает регулярную отправку тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

Отметим, на сегодняшний день структура направила в Турцию 120 ветеранов. Лечение 50 из них уже успешно завершено, они вернулись на родину. Фонд также обеспечил их лекарственными препаратами для продолжения лечения на ближайшие несколько месяцев.

Напомним, что для обращения в Фонд YAŞAT и ознакомления с его деятельностью функционирует сайт yashat.gov.az и call-центр 8110.

Ознакомиться с отчетностью Фонда можно по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau

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