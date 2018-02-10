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    Стало известно на сколько процентов будут повышены пенсии в Азербайджане

    Салим Муслемов: Пенсии за февраль будут начислены с учетом повышения пенсий в январе и феврале© Report

    Баку. 10 февраля.REPORT.AZ/ "Пенсии за февраль будут начислены с учетом повышения пенсий в январе и феврале".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Салим Муслимов.

    Он отметил, что рост трудовых пенсий добавляется к страховой части: "В 2017 году темпы роста среднемесячной заработной платы составили 5,7 процентов. В соответствии с этим и пенсии будет увеличены на 5,7 процентов".

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