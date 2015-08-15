Обнародовано количество усыновленных в Азербайджане детей

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Стало известно количество усыновленных в прошлом году в Азербайджане детей. Как сообщила Report заместитель начальника отдела правового обеспечения Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Василя Мохсумова, в 2014 году местные семьи усыновили 918 детей: "Среди усыновленных детей 205 были в возрасте до 1 года, из них 104 девочки, 101 мальчик. В прошлом году усыновлено 360 детей в возрасте от 1 до 5 лет, из них 163 девочки, 197 мальчиков".

По ее словам, за указанный период, в основном, не отмечалось негативных явлений в связи с усыновлением детей: "Однако встречалось несколько случаев, когда желающее взять ребенка лицо скончалось, и ребенок остался в детском доме".

Отметим, что в 2013 году в Азербайджане усыновлен 961 ребенок. Из них 204 были в возрасте до 1 года (104 девочки, 101 мальчик), 429 детей в возрасте от 1 до 5 лет (198 девочек, 231 мальчик).