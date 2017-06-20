Список свободных рабочих мест в Азербайджане будет размещен в электронной системе

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Министерство труда и социальной защиты населения создаст 2 новые электронные системы".

Как сообщает Report об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

Он отметил, что в одной из новых электронных систем работодатели будут размещать вакансии: "То есть вакансии будут размещены в виртуальной системе. Другая система предназначена для размещения CV ищущими работу соискателями. Эти системы облегчат работу граждан".