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    Список свободных рабочих мест в Азербайджане будет размещен в электронной системе

    Министр: Министерство труда и социальной защиты населения создаст 2 новые электронные системы

    Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Министерство труда и социальной защиты населения создаст 2 новые электронные системы".

    Как сообщает Report об этом на пресс-конференции заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

    Он отметил, что в одной из новых электронных систем работодатели будут размещать вакансии: "То есть вакансии будут размещены в виртуальной системе. Другая система предназначена для размещения CV ищущими работу соискателями. Эти системы облегчат работу граждан".

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