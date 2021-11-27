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Создается социальное учреждение для обеспечения работой матерей-одиночек

Создается социальное учреждение для обеспечения работой матерей-одиночек 11:37
Социальная защита
27 ноября 2021 г. 12:49
Создается социальное учреждение для обеспечения работой матерей-одиночек

При организации Государственного агентства занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и производственного объединения "Азеригаз", по инициативе молодежного общественного объединения "Социальная интеграция выпускников интерната" и при поддержке Исполнительной власти Шемахинского района реализуется новый проект.

Как сообщили Report в министерстве, согласно подписанному между сторонами меморандуму на первоначальном этапе в Шемахинском районе планируется создание социального учреждения для обеспечения работой 10 матерей-одиночек и многодетных матерей.

Проведен отбор участников проекта, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Минэкономики провело для них бизнес-тренинги. На следующем этапе будет проведена оценка. В заключение участникам будут представлены активы по портняжному делу в рамках программы самозанятости Государственного агентства занятости.

Производственное объединение "Азеригаз" выделит одно из имеющихся на балансе помещений для осуществления этими лицами деятельности в форме социального предприятия.

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Версия на азербайджанском языке Uşaqlarını tək böyüdən qadının işlə təminatı üçün sosial müəssisə yaradılacaq

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