О нас

Состоялась информационная встреча с представителями консалтинговых компаний

Состоялась информационная встреча с представителями консалтинговых компаний В Министерстве труда и социальной защиты населения продолжаются информационные встречи с субъектами бизнеса по индикатору “рабочая сила” рейтингового отчета Business Ready группы Всемирного банка.
Социальная защита
22 февраля 2024 г. 20:30
Состоялась информационная встреча с представителями консалтинговых компаний

В Министерстве труда и социальной защиты населения продолжаются информационные встречи с субъектами бизнеса по индикатору “рабочая сила” рейтингового отчета Business Ready группы Всемирного банка.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, следующая встреча состоялась с представителями ведущих консалтинговых компаний страны.

Заместитель министра, руководитель рабочей группы по рынку труда комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Анар Керимов рассказал участникам встречи о деятельности рабочей группы.

Стороны обсудили реализацию работ по индикатору "рабочая сила" и полученные результаты. Подчеркнута важность расширения сотрудничества с частным сектором в вопросах совершенствования трудового законодательства.

Отметим, что 14 февраля была проведена информационная встреча с представителями аудиторских компаний.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Konsaltinq şirkətlərinin nümayəndələri ilə məlumatlandırma görüşü keçirilib

Экслюзивные новости

Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
Зампредседателя Госдумы: Азербайджан блестяще справится с ролью лидера в АПА
22 февраля 2024 г. 14:39
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi