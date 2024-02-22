Состоялась информационная встреча с представителями консалтинговых компаний

В Министерстве труда и социальной защиты населения продолжаются информационные встречи с субъектами бизнеса по индикатору “рабочая сила” рейтингового отчета Business Ready группы Всемирного банка.

В Министерстве труда и социальной защиты населения продолжаются информационные встречи с субъектами бизнеса по индикатору “рабочая сила” рейтингового отчета Business Ready группы Всемирного банка.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, следующая встреча состоялась с представителями ведущих консалтинговых компаний страны.

Заместитель министра, руководитель рабочей группы по рынку труда комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам Анар Керимов рассказал участникам встречи о деятельности рабочей группы.

Стороны обсудили реализацию работ по индикатору "рабочая сила" и полученные результаты. Подчеркнута важность расширения сотрудничества с частным сектором в вопросах совершенствования трудового законодательства.

Отметим, что 14 февраля была проведена информационная встреча с представителями аудиторских компаний.