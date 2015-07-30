Со следующего года в службах "ASAN xidmət" услуги будут оказываться всем гражданам Азербайджана

Ограничения касательно регистрации будут устранены

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ "По мере увеличения количества центров "ASAN xidmət" в Азербайджане, они будут оказывать услуги каждому гражданину, вне зависимости от региона, где он зарегистрирован".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал заместитель председателя Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев.

По его словам, в настоящее время ведутся работы в этом направлении: "Со следующего года мы сможем оказывать услуги всем гражданам, вне зависимости от места регистрации. Основной фактор, создающий для нас трудности в данном вопросе, заключается в отсутствии центров во всех регионах. Со следующего года центры "ASAN xidmət" будут действовать также в Габале и Масаллах".

Зампред также отметил, что в настоящее время в 6 регионах действуют выездные услуги: "Один из автобусов оказывает услуги в Шеки, другие в Ярдымлах, Газахе и прилегающих к Баку территориях. С помощью выездного центра "ASAN xidmət" мы обслуживаем население 17-ти регионов по 6-ти районам. В настоящее время количество выездных служебных автобусов увеличено до 10-ти и все они оказывают гражданам услуги".

Отметим, что в настоящее время в республике действуют 9 центров "ASAN xidmət". Пять из них расположены в Баку, а остальные в Сумгайыте, Гяндже, Сабирабаде и Барде.