Сносят ли "Насиминский базар"? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Уже некоторое время распространяется информация о демонтаже расположенного в Насиминском районе "Насиминского базара", в которой отмечается, что несмотря на функционирование части рынка, в закрытой части территории ведется демонтаж.

Для прояснения вопроса сотрудники Report отправились по указанному адресу.

Полномочный представитель рынка Вагиф Адыгезалов заявил Report, что информация о демонтаже рынка не соответствует действительности.

"Находящиеся на территории места по продаже одежды располагались впритык друг к другу в виде палаток. Во время карантина многие продавцы не выходили на работу. Чтобы защитить пустующие территории от пожара и вируса, мы разобрали палатки, провели работы по очистке. Базар не закрыт, продолжает работу. Работы по очистке охватывают примерно 200 кв.м. Еженедельно три раза на рынке проводятся дезинфекционные работы".

Отметим, что 18 июня состоится годовое общее собрание акционеров ОАО "Насиминский базар". В повестку собрания входят обсуждение финансового отчета "Насиминского базара" за 2019 год, избрание членов правления акционерного общества, временное ограничение работы рынка в связи с ремонтно-строительными работами и др.