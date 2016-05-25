Система ASAN ödəniş не будет работать два дня

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Установленная в общественных местах и центрах ASAN xidmət Госагентства по услугам гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики система ASAN ödəniş не будет работать 2 дня.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения агентства.

По информации, в связи с профилактическими мероприятиями 26-27 мая терминалы ASAN ödəniş, установленные в общественных местах и центрах ASAN xidmət, не будут работать два дня.

Кроме того, в указанные дни оплаты могут производиться по порталу www.asanpay.az.

Отметим, что с помощью системы ASAN ödəniş граждане могут производить оплату через терминалы и портал www.asanpay.az.

На первичном этапе возможна лишь оплата штрафов по нарушению правил дорожного движения.