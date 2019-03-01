Швейцария откроет в Баку ресурсный центр для женщин

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ В Баку откроется швейцарский ресурсный центр для женщин.
Об этом сообщила сотрудник департамента по международным связям посольства Швейцарии в Азербайджане Симоне Хаэберли.
"Один из важнейших проектов, которые планировали реализовать в Азербайджане, - это открытие женского ресурсного центра, где женщинам будет оказано содействие в получении информации о возможностях ведения бизнеса", - отметила она.
С.Хаэберли подчеркнула, что открытие данного центра состоится в ближайшие дни.
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