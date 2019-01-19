Министерство: Семьям шехидов и инвалидам событий 20 Января выдана единовременная материальная помощь

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Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В связи с 29-й годовщиной трагедии 20 Января министерство труда и социальной защиты населения выдало единовременную материальную помощь семьям шехидов, а также инвалидам событий 20 Января 1990 года.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении подчеркнуто, что семьям шехидов 20 Января ежемесячно выдается материальная помощь в размере 300 манатов, лица, получившие инвалидность I группы в кровавых событиях, обеспечиваются пенсией в размере 182 маната, II группы - 158 манатов, III группы - 121 манат. Наряду с этим, семьям шехидов, лицам, получившим инвалидность в кровавых январских событиях, и их детям государство выдает социальные пособия.

Отмечается, что министерство труда и социальной защиты населения осуществило процесс обеспечения членов семей шехидов и инвалидов квартирами и автомобилями, а оплата за обучение их детей перечисляется из госбюджета.