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    Семье шехида, погибшего во время апрельских боев, предоставлен дом

    Трехкомнатный дом общей площадью 80 кв. м оснащен всем оборудованием

    Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Семье военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана Ульви Мамедова, погибшего во время апрельских боев, предоставлен новый дом. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, дом построен по заказу МЭПР на основании поручения президента Ильхама Алиева.

    Вынужденно переселившаяся из села Гаракечди Лачинского района семья шехида поселилась в поселке Тахта Корпю Агджабединского района. Ключи от нового дома семье вручил министр экологии и природных ресурсов Гусейн Багиров.

    Также министр Г.Багиров посетил могилу шехида.

    Трехкомнатный дом общей площадью 80 кв. м оснащен всем оборудованием.

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