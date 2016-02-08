Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов прокомментировал инцидент на ярмарке труда в Гяндже.

Как сообщает Report, министр отметил, что ни одно рабочее место на ярмарке труда не может быть формальным: "Это официально утвержденные предприятиями вакансии. Неофициальные вакансии не принимаются. Ни одно учреждение не может самостоятельно отдать органам службы занятости несвободное рабочее место".

С.Муслимов подчеркнул, что на ярмарке труда в Гяндже было представлено 796 рабочих мест, однако был нарушен баланс между количеством объявленных вакансий и количеством лиц, претендующих на них: "Число обратившихся было чрезмерным. Конечно, в таком случае может возникнуть определенный ажиотаж. Это нормально".