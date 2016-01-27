Селим Муслимов: Общество должно изменить отношение к инвалидам

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ "Я считаю, что трудоспособность человек теряет только после смерти. Каждый живой человек трудоспособен". Как сообщает Report, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Селим Муслимов.

По словам С.Муслимова, общество должно изменить отношение к инвалидам: "Я бы очень хотел, чтобы отношение к инвалидам в обществе изменилось. В настоящее время даже наши законы представляют инвалида как нетрудоспособного человека. Считаю, что подобный подход является пережитком советского периода. Мы стараемся изменить это как в законодательстве, так и в обществе. Если в советский период люди скрывали инвалидность, сейчас стараются получить группу инвалидности. Все рассматривают ее как источник дохода. Я прошу Комитет статистики, в будущие опросы добавить пункт о том, считают ли себя люди инвалидами".

"В Аранской экономической зоне статистика инвалидности по районам различная. Например, в Кюрдамире уровень инвалидности равен 4,5%, в Саатлы - 7,5%, в Имишли - 8% населения. В таких районах как Ярдымлы и Джалилабад он выше. В Нефтчале - примерно 5%, в Сальяне - 5%. Люди не считают это конфиденциальной информацией и стараются извлечь из этого выгоду".